مقتل 3 شرطيين باشتباك مع مسلحين في إنغوشيا الروسية

لقي ثلاثة من عناصر الشرطة مصرعهم وأصيب آخرون خلال اشتباك مع مسلحين في إحدى قرى منطقة مالغوبيك بجمهورية إنغوشيا الروسية، حسبما أكدت الداخلية الروسية اليوم الخميس.

وذكر تقارير إعلامية أنه في ليلة الأربعاء الخميس تلقت السلطات معلومات عن موقع تواجد عدد من المسلحين المطلوبين، حيث شوهدوا في أحد المنازل في قرية زيازيكوف يورت بالمنطقة.

وعندما حاولت مجموعة من رجال الشرطة اعتقال المسلحين، أطلقوا النار عليهم ما أدى إلى مقتل 3 من العناصر الأمنية في الموقع.

وبعد وصول تعزيزات أمنية، حاصر رجال الأمن المسلحين داخل المنزل، وخلال تبادل كثيف لإطلاق النار استمر حتى ساعات الصباح، أصيب أكثر من 10 شرطيين بإصابات مختلفة، بينما تمكن المسلحون من الفرار.

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وأكدت السلطات أن عملية محافحة الإرهاب في مالغوبيك مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع المسلحين، الذين يشتبه بتورطهم في الهجوم على نقطة لشرطة المرور في الجمهوريبة في 27 مارس والاعتداء على شرطيين في 3 أبريل.

وفي الأيام السابقة تم العثور على جثتي اثنين من أعضاء هذه المجموعة الإرهابية يعتقد أنهما توفيا متأثرين بإصاباتهما.

المصدر: وسائل إعلام روسية