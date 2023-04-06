الأمن الروسي يحاصر مجموعة مسلحة في إنغوشيا (فيديو)

وقع اشتباك بين قوات الأمن ومجموعة تضم ثلاثة مسلحين على الأقل في منطقة مالغوبيك في جمهورية إنغوشيا جنوب روسيا الليلة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية نقلا عن مصادر أمنية.

وقال مصدر في الفرع المحلي لهيئة الأمن الفدرالي لوكالة "تاس"، إن السلطات تلقت خلال إجراء عملية لمكافحة الإرهاب، معلومات عن موقع تواجد مسلحين في إحدى قرى منطقة مالغوبيك، مضيفا أنه عند محاولة اعتقالهم، أبدى المسلحون مقاومة وأطلقوا النار على رجال الأمن.

ولا يزال تبادل إطلاق النار جاريا، بعد أن حوصر المسلحون في أحد المنازل، وحسب المعلومات الأولية، فإن هناك إصابات في صفوف قوات الأمن.

وفي 27 مارس الماضي، أطلق مجهولون النار من أسلحة آلية على نقطة لشرطة المرور على حدود إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية، ما أدى إلى إصابة شرطيين. وفي اليوم التالي، تم العثور في مدينة كارابولاك على جثة أحد المهاجمين المفترضين مع أثر الإصابة بأعيرة نارية.

المصدر: وسائل إعلام روسية