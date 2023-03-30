الرئيس الروسي يوقع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري في الربيع

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما رئاسيا بشأن التجنيد الإجباري في الربيع، والذي سيبدأ بتاريخ 1 أبريل ويستمر حتى 15 يوليو.

ومن المقرر خلال هذه الحملة استدعاء 147 ألف روسي تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما وليسوا في الاحتياط ويستوفون متطلبات قانون "التجنيد والخدمة العسكرية". وأصدر رئيس الدولة تعليماته إلى الحكومة والسلطات الإقليمية ولجان الاستدعاء بضمان تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمرسوم.

وبموجب المرسوم نفسه، قرر الرئيس تسريح "الجنود والبحارة والرقباء والمراقبين الذين انتهت خدمتهم العسكرية من الخدمة العسكرية". ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ من تاريخ نشرها.

كما أوضح أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة مجلس "الدوما" للدفاع، في وقت سابق اليوم، لن يتم إرسال المجندين للخدمة في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، كما أن مشروع التغيير التدريجي في عمر المجندين لن يؤثر على مشروع الربيع.

المصدر: نوفوستي