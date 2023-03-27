بدء استطلاع في فولغوغراد حول إجراء استفتاء على إعادة تسمية المدينة إلى ستالينغراد

بدأت مجموعات مبادرة اليوم الاثنين، بدراسة الرأي العام وموقف الجمهور من موضوع إعادة تسمية مدينة فولغوغراد إلى ستالينغراد.

وقال رئيس مجلس المحاربين القدماء في فولغوغراد، إنه وبالاعتماد على نتائج الاستطلاعات، سيتم اتخاذ قرار بحلول الأسبوع المقبل بشأن إجراء استفتاء في المدينة.

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وأضاف أن دراسة الرأي العام بشأن إعادة تسمية المدينة، ستتم على شكل اجتماعات مع المنظمات العامة.

في وقت سابق، طرح المحاربون القدامى في فولغوغراد مبادرة لإعادة الاسم التاريخي إلى المدينة البطلة. ورد محافظ مقاطعة فولغوغراد أندريه بوشاروف، على ذلك بتشكيل مجلس عام لدراسة رأي السكان بهذا الموضوع.

وقال المحافظ، إنه وفقا لنتيجة عمل المجلس، سيتم اتخاذ القرار حول طرح الموضوع في استفتاء عام.

في فبراير أجرت مؤسسة "فتسيوم" لدراسة الرأي العام، استطلاعا حول إعادة الاسم التاريخي للمدينة، وأظهرت نتائج المسح أن الكثير من سكان المدينة لا يؤيدون هذه المبادرة (67٪).

المصدر: تاس