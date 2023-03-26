الرحالة الروسي كونيوخوف يسجل رقما قياسيا عالميا في رحلة بالمنطاد (صور)

سجل الرحالة الروسي الشهير، فيودور كونيوخوف، رفقة رئيس اتحاد رياضات الطيران في روسيا، إيفان مينيايلو، رقما قياسيا عالميا لأطول رحلة طيران باستخدام منطاد.

وانطلق كونيوخوف، على متن منطاد من منطقة مورمانسك يوم الـ 24 من مارس الجاري، وهبط في خاتانغا في إقليم كراسنويارسك، ليقطع بذلك مسافة 2540 كيلومترا، على ارتفاع يترواح ما بين 3 – 6 كلم، محاولا إضافة رقم قياسي جديد إلى سجل رحلاته الجوية.

وحلق المنطاد في المجال الجوي لمورمانسك وأرخانجيلسك وأوكروغ نينيتس، ويامالو-نينيتس، وكذلك إقليم كراسنويارسك.

يشار إلى أن رحلة كونيوخوف العابرة للقارات حطمت آخر رقم قياسي عالمي، سجله الياباني ميتشيو كاندا، عام 1994، الذي سجل مسافة 2366 كلم، أي بمسافة 174 كلم، حيث يقاس الرقم القياسي لأي طيار، بالمدة التي قضاها على متن المنطاد محلقا في الهواء دون توقف.

وكرس كونيوخوف رحلته التي حطمت الرقم القياسي للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للحركة الروسية "من أجل أطفال روسيا - التعليم والصحة والروحانية - DROZD"، والتي أصبحت مشروعا رئيسيا لشركة PhosAgro، ممول البعثة، والتي صنعت المنطاد العابر للقارات الذي استخدمه كونيوخوف رفقة مينيايلو في رحلتهما.

المصدر: نوفوستي