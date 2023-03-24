الرحالة الروسي كونيوخوف ينطلق على متن منطاد لتحطيم رقم قياسي جديد (فيديو)

انطلق الرحالة الروسي الشهير، فيودور كونيوخوف، على متن منطاد من منطقة مورمانسك، محاولا إضافة رقم قياسي جديد في سجل رحلاته الجوية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الرحلة على متن المنطاد ستكون عابرة للقارات، وهدفها سيكون تحطيم رقم قياسي جديد، إذ من المتوقع أن يبقى المنطاد في الهواء على ارتفاع يصل إلى 5 كيلومترات دون أن يهبط لأكثر من 60 ساعة، وأن يقطع مسافة 2500 كلم من الشمال إلى الجنوب بمتوسط ​​سرعة 40-50 كم / ساعة.

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وكقاعدة عامة فإن الرحالة كونيوخوف يقوم خلال ترحاله في الجو والبحر بدراسات تتعلق بالبيئة، ومن غير المستبعد أن يقوم خلال رحلته الحالية بأخذ عينات من الهواء لإجراء دراسات عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن كيونوخوف كان قد نفذ العديد من الرحلات الجوية على متن المناطيد، ونجح بعبور المحيط الهادئ على متن زورق تجذيف صغير، وحطم العديد من الأرقام القياسية في مجال الرحلات الفردية عبر العالم.

المصدر: وكالات روسية