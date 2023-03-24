حميميم: مقتل جندي سوري وإصابة آخرين بهجوم لـ"هيئة تحرير الشام" في حلب

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، مقتل جندي سوري وإصابة ستة آخرين بهجوم شنه مسلحو تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي على مواقع للجيش السوري في حلب.

وقال غورينوف: "حاول مسلحو جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية في محافظة حلب بالقرب من بلدة أورم السكر"، وأن الهجوم أسفر عن سقوط جندي سوري واحد، وإصابة ستة آخرين.

وأضاف أن "القوات الحكومية تمكنت من قتل تسعة مسلحين من كتيبة خالد بن الوليد التابعة لجماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية".

المصدر: تاس