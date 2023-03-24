بيسكوف: زيارة بوتين إلى ماريوبول مرتجلة لكن لم يشيب شعر أحد بسببها

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الوضع في المناطق الروسية الجديدة يبقى محط اهتمام دائم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين.

ووفقا لممثل الكرملين، جاءت زيارة بوتين إلى ماريوبول بهدف الحصول على انطباعات شخصية، لكن ورغم أنها كانت مرتجلة ومفاجئة إلا أنه لم "يشيب" أحد بسببها.

وأضاف بيسكوف: "يراقب الرئيس بوتين على مدار الساعة الوضع في المناطق الروسية الجديدة، ويتابع عمليات إعادة إعمارها وتطويرها باستمرار. لهذا السبب بالذات قرر الرئيس زيارة هذه المناطق ليطلع بنفسه على مجرى الأمور هناك. هذا طبيعي جدا، في الواقع بوتين يفعل ذلك دائما".

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وردا على سؤال، بخصوص كيف كان رد فعل العاملين في الكرملين على هذا الارتجال الذي رافق الزيارة، قال بيسكوف: "لم يشيب رأس أي أحد بسبب هذه الزيارة".

يوم الأحد الماضي، أعلن الكرملين، أن الرئيس بوتين قام بزيارة مدينة ماريوبول في دونباس.

وأضاف المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي تفقد عددا من مرافق المدينة وتحدث مع السكان المحليين، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول على متن مروحية، ثم قاد سيارة مر بها بعدة مناطق في المدينة، توقف فيها، وتحدث الرئيس الروسي في حي "نيفسكي" مع سكان المدينة، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلهم.

المصدر: نوفوستي