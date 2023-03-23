بوتين يمتدح بطولة أبناء الشيشان خلال العملية العسكرية

بعث الرئيس فلاديمير بوتين ببرقية تحية إلى المشاركين في مؤتمر شعب الشيشان، الذي تزامن مع مرور عشرين عاما على إقرار دستور الجمهورية.

وأشار الرئيس بوتين إلى الشجاعة التي يبديها أبطال الشيشان في دفاعهم عن روسيا الاتحادية خلال العملية العسكرية الخاصة.

تم في استفتاء وطني في الشيشان في يوم 23 مارس 2003، تبني دستور الجمهورية. وفي الدستور المذكور تم اعتماد كأساس، النص الذي اقترحه أول رئيس لجمهورية الشيشان أحمد قديروف.

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وقال الرئيس بوتين في تحيته: "أيها المشاركون الأعزاء! أحييكم بمناسبة افتتاح مؤتمر شعب جمهورية الشيشان، المكرس للذكرى العشرين لدستور جمهورية الشيشان. في تاريخ الشعب الشيشاني، يعتبر يوم 23 مارس 2003 بحق تاريخا هاما لا ينسى. في ذلك اليوم، تم إجراء استفتاء أكد فيه سكان الشيشان بشكل مقنع اختيارهم لصالح الوحدة مع روسيا، واستعادة الحياة السلمية، وتوفير القانون والنظام".

وأشار الرئيس بوتين إلى أنه بفضل "الإرادة الراسخة للشعب"، تم وضع أسس الدولة الحديثة للشيشان ككيان متساوي الحقوق في روسيا الاتحادية، وتم تحديد العوامل الرئيسية لتنمية وتطور المنطقة.

وشدد الرئيس بوتين على أنه بالاعتماد على قواعد ومبادئ الدستور وعلى التراث الروحي لبطل روسيا أحمد قديروف، يتم بنجاح كبير حل المهمات الضخمة الهادفة لتعزيز الاقتصاد والحياة الاجتماعي في الشيشان، وتحسين نوعية حياة المواطنين هناك.

وقال الرئيس الروسي: "وطبعا من المهم جدا أن شعب الشيشان يحافظ بثبات على التزامه بمثل الوطنية والتضامن باسم الوطن. اليوم، خلال العملية العسكرية الخاصة يدافع أبطال الشيشان مع رفاقهم في السلاح، عن روسيا، ويظهرون الشجاعة والبسالة والمساعدة المتبادلة في المعارك".

وأعرب الرئيس بوتين عن ثقته في أن المؤتمر سيعقد في جو عملي وبناء، وأن مقترحات المشاركين فيه ستترجم بالتأكيد إلى أفعال حقيقية على أرض الواقع.

المصدر: نوفوستي