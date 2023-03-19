إلغاء نحو 40 رحلة جوية في مطار سوتشي بسبب الضباب

أفاد المكتب الصحفي لمشغل مطارات كوبان "إيروديناميكا" بإلغاء نحو 40 رحلة جوية في المطار الدولي بمدينة سوتشي الروسية، اليوم الأحد، بسبب الضباب.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "لا تزال الأحوال الجوية في منطقة مطار سوتشي صعبة. لا يسمح الضباب والسحب المنخفضة لطواقم الطائرات بالهبوط في المطار. وتقوم شركات الطيران بتأجيل رحلاتها الجوية... وقد تم إلغاء 39 رحلة جوية".

وأضاف البيان أنه تم في الليلة الماضية تنفيذ رحلتين من أصل 57 رحلة جوية، متابعا أن 16 طائرة موجودة في الوقت الحالي في مطارات بديلة.

المصدر: نوفوستي