أكسيونوف يكشف عن المساعدة التي يقدمها القرم للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة

قال رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، في مقابلة إن تقديم المساعدة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة أصبح شأناً وطنياً في شبه الجزيرة.

وقال في مقابلة مع صحيفة "زفيزدا" الأسبوعية: "أضحى تقديم العون للجبهة شأنا وطنيا. ويشارك فيه الأطفال والكبار والمسؤولون ورجال الأعمال والنواب وممثلو المنظمات العامة والمؤمنون والملحدون."

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وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه على سبيل المثال: يكتب تلاميذ المدارس الرسائل، ويخطون البطاقات البريدية إلى الجنود، والنساء ينسجن الملابس الدافئة: الجوارب، والأوشحة، وأقنعة الوجه.

وأضاف: "لقد تم بالفعل نقل العشرات من الصناديق التي تحتوي على مثل هذه الأشياء إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة وشارك أعضاء مجلس المحاربين القداماء في منطقة نيجنيغورسك في تصنيع الشموع لإضاءتها في الخنادق."

وقال: "نرسل باستمرار شحنات كبيرة من مختلف المساعدات الإنسانية والعسكرية والتقنية لمقاتلينا: من السترات والأحذية المضادة للرصاص إلى إسطوانات الغاز والأدوات."

وكشف أكسيونوف: "أسافر بنفسي بانتظام إلى منطقة العملية الخاصة وأتفقد الوضع على الأرض واحتياجات جيشنا".

المصدر: نوفوستي