كوساتشيوف: لدينا كل الأسباب لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية

أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف أنه "لدى روسيا كافة الأسس القانونية لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ومسؤوليها"، بل واستبدالها بأخرى.

وعلّق كوساتشيوف على قرار المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت دائرتها التمهيدية، يوم الجمعة 17 مارس، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب قوله، سيكون من الجيّد التفكير مع الدول الصديقة في إنشاء محكمة مؤسساتية، والتي من شأنها أن تصبح "بديلا عن المحكمة الجنائية الدولية".

المصدر: RT