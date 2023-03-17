بوتين: المسائل الأمنية أولوية لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وسنمنع التهديدات

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهالي القرم وجميع الروس بمناسبة يوم إعادة توحيد شبه الجزيرة مع روسيا، مشيرا بأنه قبل تسع سنوات اتخذ سكان القرم وسيفاستوبول خيارهم النهائي والتاريخي

قال بوتين خلال اجتماع حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول: " أولا بالطبع، أود أن أهنئ أهالي القرم، وسكان سيفاستوبول، وجميع مواطني بلدنا في يوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.. قبل تسع سنوات، اتخذ سكان القرم وسكان سيفاستوبول خيارهم النهائي والتاريخي - ليصبحوا جزءا من بلدنا الكبير مرة أخرى وإلى الأبد".

وأكد الرئيس الروسي، أن القضايا الأمنية بالنسبة لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول تمثل أولوية، وسيتم بذل كل الجهود لوقف وإحباط جميع التهديدات.

وقال بوتين: "من الواضح أن القضايا الأمنية تمثل أولوية لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، خاصة اليوم.. وسنبذل قصارى جهدنا لمنع أي تهديدات.. وبالطبع، على الرغم من كل التحديات والصعوبات، سنقوم باستمرار بحل مشاكل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وبشكل منهجي".

وأصبحت شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول منطقتين روسيتين مرة أخرى، بعد استفتاء أجري في 16 مارس 2014، صوت فيه غالبية السكان لصالح إعادة التوحيد مع روسيا.. وتم دعم الانضمام بنسبة 96.77% من القرم و95.6% من سكان سيفاستوبول.

وفي 18 مارس 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبول اتفاقية بشأن دخول جمهورية القرم وسيفاستوبول إلى روسيا.

ووفقا لاتفاقية الانضمام، يتم الاعتراف بجميع سكان شبه جزيرة القرم كمواطنين روس، إذا لم يقدموا بيانا بأنهم يريدون التخلي عن الجنسية الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي، أنه تم بذل الكثير في السنوات الأخيرة لإطلاق إمكانات شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، للاندماج في الفضاء الاجتماعي والقانوني والاقتصادي والإنساني المشترك لروسيا.

المصدر: نوفوستي + RT