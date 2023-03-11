البطريرك كيريل يناشد المجتمع الدولي حماية دير بيتشيرسكايا لافرا ورهبانه في كييف

ناشد البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا الكنائس الأرثوذكسية وبابا الفاتيكان والأمم المتحدة منع نظام كييف من طرد رهبان دير بيتشيرسكايا لافرا التاريخي الروسي في كييف.

وكتب البطريرك كيريل في رسائل وجهها للكنائس والمنظمات الدولية والدينية: "من المؤسف أنه عندما تعلن قيادة أوكرانيا التزامها بالمعايير الديمقراطية ومسار التطوير الأوروبي واحترام حقوق الإنسان والحريات، تنتهك هذه الحقوق والحريات بشكل صارخ".

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وأشار إلى أن الإنذار الذي وجهته سلطات كييف إلى القائمين على الدير "يلفت الانتباه إلى عدم وجود مبررات قانونية له".

وأضاف: "الهدف من عمليات التفتيش والتحقق من نشاط الدير، طرد رهبانه بشكل كامل ونهائي".

كما حذّر من أن الإغلاق القسري للدير "سيؤدي لانتهاك حقوق الملايين من المؤمنين الأوكرانيين وحريتهم الدينية التي يكفلها دستور أوكرانيا، وميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبيان الأمم المتحدة لمنع كافة أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وغير ذلك من مواثيق وأعراف دولية".

المصدر: تاس