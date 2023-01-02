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موقع: إغلاق وتشميع كاتدرائية وكنيسة في أوكرانيا

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موقع: إغلاق وتشميع كاتدرائية وكنيسة في أوكرانيا
Sputnik
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أفاد موقع "اوبوزريفاتل" الأوكراني، بأنه تم إغلاق وتشميع كاتدرائية الصعود وكنيسة "قاعة الطعام" في دير كييف بيتشيرسكايا لافرا، التابع للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

ووفقا للموقع، تعمل في الوقت الراهن في الكاتدرائية والكنيسة، لجنة من المتاحف الأوكرانية. ولا يزال غير معروف، متى سيتم فتح أبواب المعبدين للمصلين وهل سيتم السماح بإقامة الصلوات والقداس هناك.

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في وقت سابق، ذكر المطران بافل، الوكيل في كييف بيشيرسك لافرا، أنه اعتبارا من 1 يناير 2023، سيتم منع رجال الدين من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية من الدخول إلى كنيسة "قاعة الطعام" وكاتدرائية الصعود، لأن إدارة المحمية الثقافية رفضت تجديد عقود الاستخدام مع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التي تخشى الآن، من أن السلطات ستنقل كلا المعبدين إلى تحت إشراف الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة.

المصدر: تاس

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