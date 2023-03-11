فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الروسية تعبر خط الاستواء للمرة الثانية

عبرت فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الروسية المزودة بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية خط الاستواء في المحيط الهندي، عائدة من مياه جنوب إفريقيا بعد أن قطعت أكثر من 16 ألف ميل بحري.

يذكر أن الفرقاطة عبرت خط الاستواء للمرة الأولى عندما سارت في اتجاه الجنوب في المحيط الأطلسي متوجهة نحو جنوب إفريقيا حيث شاركت في مناورات مع سفن جنوب إفريقية وصينية تدربت القوات المشاركة فيها على مكافحة الإرهاب.

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وبدأت "الأميرال غورشكوف" المزوّدة بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية رحلتها في 5 يناير الماضي عبر ثلاثة محيطات وخمسة بحار ومضيقين، حيث قطعت 16.1 ألف ميل بحري.

وتولى العقيد البحري أوليغ غلادكي قيادة رحلة "الأميرال غورشكوف" والسفن المرافقة لها، حيث ستستمر الفرقاطة في تنفيذ المهام الموكلة إليها في بحار ومحيطات العالم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا