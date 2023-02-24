فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الروسية تصل كيب تاون

وصلت فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الروسية المزوّدة بصواريخ "تسيركون" الفرط الصوتية منطقة رأس الرجاء الصالح ودخلت ميناء كيب تاون في جنوب إفريقيا.

أكد ذلك مصدر في القنصلية العامة لروسيا في كبب تاون.

وحسب الدبلوماسي الروسي فإن الفرقاطة الروسية التي قامت برحلة طويلة الأمد عبر المحيط الأطلسي دخلت مياه ميناء كيب تاون ورست بالقرب أحد أرصفته.

إقرأ المزيد

يذكر أن الفرقاطة الروسية تشارك في المناورات العسكرية البحرية بمشاركة السفن الحربية من جنوب إفريقيا والصين.

وقد أطلق على المناورة اسم "موزي"، وإنها ستجري في الفترة ما بين 17 و27 فبراير في المحيط الهندي بالقرب من محافظة كوازولو – ناتال الإفريقية الجنوبية.

وسيبدأ الجزء النشيط للمناورات في 25 فبراير الجاري. وقبل ذلك ستجري الأطراف المشاركة فيها مشاورات فيما يتعلق بمهام المناورات وعمليات التنسيق.

وتقع منقطة المناورات في مياه طولها 160 كيلومتر تمتد من ميناء دوربان حتى خليج ريشاردز – باي. ومن أجل الوصول ميناء دوربان يتوجب على الفرقاطة الروسية الالتفاف حول جنوب إفريقيا ومغادرة المحيط الأطلسي لتدخل المحيط الهندي.

يذكر أن طاقم الفرقاطة الروسية أجرى في طريقه إلى جنوب إفريقيا بعض التدريبات، بما في ذلك المحاكاة الإلكترونية لإصابة سفينة تابعة للعدو الافتراضي بصاروخ فرط الصوتي وكذلك التدريب على التصدي للغارة الجوية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا