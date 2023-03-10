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لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: تم إحباط 64 هجوما إرهابيا خلال عام

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لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: تم إحباط 64 هجوما إرهابيا خلال عام
Globallookpress Maksim Konstantinov
صورة أرشيفية
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أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب عن إحباط 64 هجوما إرهابيا في روسيا خلال عام 2022.

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جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لإنشاء اللجنة، حيث تابع البيان: "في عام 2022، قامت أجهزة إنفاذ القانون بإحباط 64 هجوما إرهابيا، و54 جريمة إرهابية في مرحلة الإعداد".

ويذكر أنه في العام الماضي تم قمع أنشطة 68 خلية سرية تابعة لمنظمات إرهابية دولية على الأراضي الروسية، فيما لا تشمل فئة الجرائم الإرهابية فقط وقائع الإعداد لهجمات إرهابية، وإنما تشمل أيضا أنشطة التجنيد في المنظمات الإرهابية، والدعوات العامة للإرهاب، واحتجاز الرهائن وغيرها.

المصدر: نوفوستي

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