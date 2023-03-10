مختل نفسيا يدفع مراهقا نحو عجلات قطار مترو الأنفاق في موسكو وركاب يلقون القبض عليه (فيديو)

نجا مراهق (15 عاما) من موت محقق بعد أن دفعه رجل يعاني من مرض نفسي (62 عاما) أمام قطار مترو الأنفاق المندفع بسرعة داخل المحطة.

وأفادت السلطات بأن المراهق حي ولا شيء يهدد حياته أو صحته، وسيخضع لفحص إضافي من قبل أطباء المؤسسة الطبية، فيما أمسك الركاب بالمهاجم وسلموه للشرطة، وأضاف المكتب الرئيسي للشرطة أن رجال الشرطة في مترو الأنفاق بمحطة "كييفسكايا" سلموه لمكتب المدعي العام.

فيما بعد اتضح أن هذا الرجل هو فلاديمير كيزيك وهو من مواليد عام 1961، وقالت زوجته إنه مسجل في مستوصف نفسي عصبي، وتم إرساله يوم أمس، 9 مارس، من مستشفى أليكسييف للأمراض العقلية إلى مستشفى آخر، ومع ذلك تم إطلاق سراحه من العيادة الثانية بشكل مفاجئ.

وتم فتح قضية جنائية بشأن واقعة محاولة قتل قاصر في مترو العاصمة.

المصدر: RT