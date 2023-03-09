زلزال ثالث خلال أسبوع قرب الحدود الروسية المنغولية

أفاد فرع هيئة الجيوفيزياء التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في منطقة بايكال، بوقوع زلزال قوته 3.5 درجة صباح اليوم الخميس في منغوليا في منطقة بحيرة خوبسوغول بالقرب من حدود روسيا.

وأشار الفرع في بيانه اليوم الخميس، إلى أن هذا هو الزلزال الثالث الذي يضرب المنطقة خلال الأسبوع الأخير.

وأضاف البيان: "وقع زلزال اليوم في خط العرض الشمالي 51.11 درجة وخط الطول الشرقي 99.99 درجة. وهو ينتمي إلى فئة الطاقة 10.4. ووفقا لهذه الإحداثيات، يقع مركز الهزات في منغوليا بالقرب من بحيرة خوبسوغول. وبلغت قوة الزلزال 3.5 درجة. لا توجد معلومات حتى الآن حول ما إذا كان السكان في المنطقة قد شعروا بهذه الهزات".

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من جانبها، قالت مديرة الفرع يلينا كوبيليفا اليوم، إن النشاط الزلزالي في المنطقة انطلق من حوض بحيرة خوبسوغول وانتقل إلى السلسلة الجبلية.

وأضافت: "في عام 2021، كانت الهزات الرئيسية تتركز في حوض البحيرة، أما في الوقت الراهن فقد تحول التركيز قليلا إلى الجنوب الغربي. هناك بالفعل إزاحة من 25 إلى 30 كيلومترا. وهذا يعني أن الفالق الثاني بدأ نشاطه هناك الآن. لقد انتقل النشاط الزلزالي من حوض البحيرة إلى المنظومة الجبلية. في يوم 4 مارس تم تسجيل هزتين بقوة 5.1 و 4.5 على التوالي وشعر بها سكان المنطقة بشكل خفيف".

المصدر: تاس