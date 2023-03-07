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تحسبا من الكوارث.. بوتين يوعز بوضع إجراءات لمراقبة المناطق المعرضة لخطر حدوث الزلازل

أخبار روسيا

تحسبا من الكوارث.. بوتين يوعز بوضع إجراءات لمراقبة المناطق المعرضة لخطر حدوث الزلازل
Sputnik
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات بضمان تطوير مجموعة من الإجراءات الاحترازية للمراقبة المستمرة في المناطق المعرضة للزلازل في البلاد بحلول الأول من أغسطس.

ووفقا لبيان الكرملين: "على حكومة روسيا الاتحادية.. ضمان وضع وتنفيذ مجموعة من التدابير الرامية إلى دراسة المخاطر الطبيعية، وإجراء رصد دائم للزلازل في المناطق المعرضة للخطر، في المرافق الحيوية والمرافق الشديدة الخطورة الواقعة في المناطق النشطة زلزاليا".

وتابع البيان: "تقضي الإجراءات بإشراك الشركات الحكومية وغيرها من المنظمات في تنفيذ مجموعة من الإجراءات، بما فيها تلك المعنية بالتنقيب عن المعادن واستخراجها والصيد التجاري، وضمان تنفيذ مشاريع للحد من المخاطر والتخفيف من حدة حالات الطوارئ الطبيعية والطوارئ البشرية في شبه جزيرة كامتشاتكا وجزيرة سخالين".

وكلف الرئيس بوتين رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، بتقديم تقرير بهذا الصدد، بحلول أغسطس 2023، على أن يصبح هذا الأمر دوريا سنويا.

المصدر: نوفوستي

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