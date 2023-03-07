بوتين يدعم قطاع السياحة الروسي بإعفاءات ضريبية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب اجتماع حكومي في 24 يناير الماضي، تعليمات بإعفاء قطاع السياحة المحلي من ضريبة القيمة المضافة التي تدخل في تكلفة الرحلات السياحية الداخلية.

وجاء ذلك بحسبما أظهرته وثيقة نشرت على موقع الكرملين اليوم الثلاثاء، وتم إعفاء القطاع السياحي الروسي من دفع ضريبة القيمة المضافة في الفترة من 1 يناير 2023 إلى 30 يونيو 2027.

والوثيقة تشمل أنشطة منظمي الرحلات السياحية المحلية أو الداخلية، ويتوجب على الحكومة الروسية تنفيذ تعليمات الرئيس الروسي حتى 1 يونيو 2023.

وفي 24 يناير الماضي، اقترح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف في اجتماع حكومي برئاسة فلاديمير بوتين، إعفاء منظمي الرحلات السياحية من دفع ضريبة القيمة المضافة على الرحلات في روسيا للفترة من 1 يناير 2023 حتى نهاية يوليو 2027، وقد أيد بوتين هذا الاقتراح.

المصدر: إنترفاكس