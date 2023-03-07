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شويغو يكشف عدد النساء المشاركات في العملية العسكرية الخاصة

أخبار روسيا

شويغو يكشف عدد النساء المشاركات في العملية العسكرية الخاصة
Globallookpress MFA Russia
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (صورة أرشيفية)
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كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن عدد النساء المشاركات في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بمناسبة حلول عيد المرأة يوم غد 8 مارس.

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جاء ذلك خلال مؤتمر مع قيادات الجيش الروسي، حيث قال شويغو إن حوالي 1100 جندية يشاركن في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حصل ثلثهن على أوسمة حكومية. وأعرب الوزير عن امتنانه لجميع النساء في الجيش الروسي لخدمتهن الواعية والنهج المهني والمسؤول في الأعمال التي يتم تكليفهن بها، وتمنى لهن "صحة جيدة، ومزاجا ربيعيا، ورفاهية أسرية".

وعشية اليوم العالمي للمرأة، أعرب سيرغي شويغو عن "خالص امتنانه للنساء العزيزات على رعايتهن ولطفهن ودفئهن ومثابرتهن في أيام المحن". ووفقا للوزير فإن المرأة "تدرك قدراتها بالكامل، وتشارك بنشاط في الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد".

وقال شويغو إنه في المجموع، فإن أكثر من 39 ألف امرأة تخدم في صفوف القوات المسلحة الروسية، ما يقرب من 5 آلاف منهن ضابطات.

المصدر: نوفوستي

 

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