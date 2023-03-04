الدفاع الروسية: أطباء روس وبيلاروس يساعدون أكثر من 2100 سوري متضرر من الزلزال

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، العميد البحري أوليغ غورينوف، تقديم الأطباء العسكريين الروس والبيلاروس، المساعدة لأكثر من 2100 سوري تضرروا من الزلزال.

وقال غورينوف ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، مشيرا إلى أنه "في المستشفى الميداني المنتشر في مدينة حلب، يواصل أخصائيو المفرزة الطبية التابعة للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروس، إلى جانب العاملين الطبيين الروس، تقديم المساعدة الطبية اللازمة للمواطنين السوريين المتضررين من الزلزال."

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وأضاف: "لقد تلقى 2108 أشخاص المساعدة منذ 17 فبراير، بمعدل 108 أشخاص في اليوم الواحد."

ولفت إلى أن تدفق المساعدات الإنسانية من الدول الأخرى مستمر من خلال التعاون الدولي.

هذا وقد وصلت طائرتان تحملان مساعدات إنسانية إلى سوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، إحداهما حطت في قاعدة حميميم الجوية الروسية.

المصدر: تاس