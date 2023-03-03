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بوتين يصدر مرسوما بتوسيع مهام المفوضيات العسكرية

أخبار روسيا

بوتين يصدر مرسوما بتوسيع مهام المفوضيات العسكرية
Gavriil GrigorovKremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا بتوسيع مهام المفوضيات العسكرية المنصوص عليها بالقوانين الدستورية الفدرالية والقوانين الفدرالية وأعمال رئيس الدولة والحكومة.

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ونشرت الوثيقة اليوم الجمعة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، وهي مكملة للائحة المفوضيات العسكرية لعام 2012، وتتضمن من بين مهام تلك المفوضيات "النظر في طلبات إصدار شهادات قدامى المحاربين وتنظيم إصدار هذه الشهادات".

إضافة إلى ذلك، ووفقا للمرسوم، ستؤدي المفوضيات العسكرية "مهام أخرى تنص عليها القوانين الدستورية الفدرالية، والقوانين الفدرالية، وأعمال رئيس الدولة، والحكومة الروسية، والإجراءات القانونية المنظمة لوزارة الدفاع".

المصدر: بوابة المعلومات القانونية

 

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