 
مباشر

بوتين يحضر غدا اجتماعا لقيادة الأمن الفدرالي الروسي

أخبار روسيا

بوتين يحضر غدا اجتماعا لقيادة الأمن الفدرالي الروسي
Sputnik
الرئيس الروسية فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع لمجلس قيادة هيئة الأمن الفدرالية الروسية (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utzh

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك غدا في اجتماع لقيادة هيئة الأمن الفدرالية الروسية.

وفي وقت لاحق أفاد الكرملين في بيان مقتضب بأنه "في 28 فبراير، سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مجلس قيادة هيئة الأمن الفيدرالية، سيتم خلاله استعراض حصاد عمل أجهزة الأمن الفيدرالية في عام 2022 وتحديد المهام ذات الأولوية للعام 2023".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا