بوتين يحضر غدا اجتماعا لقيادة الأمن الفدرالي الروسي

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك غدا في اجتماع لقيادة هيئة الأمن الفدرالية الروسية.

وفي وقت لاحق أفاد الكرملين في بيان مقتضب بأنه "في 28 فبراير، سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مجلس قيادة هيئة الأمن الفيدرالية، سيتم خلاله استعراض حصاد عمل أجهزة الأمن الفيدرالية في عام 2022 وتحديد المهام ذات الأولوية للعام 2023".

المصدر: RT