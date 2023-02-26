دونيتسك: نسف سد أرتيوموفسك قد يتسبب بانتشار أوبئة في المدينة

قال إيغور كيماكوفسكي مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن نسف القوات الأوكرانية للسد في أرتيوموفسك قد يتسبب بتعقيد الوضع الوبائي في المدينة بشكل جدي.

ويرى المستشار، أن هذا التصرف من جانب القوات الأوكراني، سيزيد كذلك من تعقيد أزمة المواد الغذائية في المدينة.

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وأضاف: "بسبب تفجير السد تدفقت المياه وانتشرت في الاقبية، وقد يتسبب ذلك في انتشار أمراض خطيرة بين السكان المدنيين، وسيجعل كذلك في غاية الصعوبة توريد المواد الغذائية إلى المدينة، وبالتالي سيؤجج الأزمة في هذا المجال".

يوم أمس، نسفت قوات نظام كييف في الشطر الذي لا تزال تسيطر عليه من مدينة أرتيومفسك (باخموت) سدا مائيا لإعاقة تقدم الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي