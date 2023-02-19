أصغر شقة في موسكو تعرض للبيع بـ 58 ألف دولار

أفادت شركة "ميتريوم" الروسية للتحليل بأنه عرضت للبيع في موسكو لأول مرة شقق صغيرة بمساحة لا تزيد عن 8,8 متر مربع.

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وأضافت الشركة أن سعر هذه الشقق المعروضة في مجمع سكني بجنوب العاصمة الروسية، يبلغ 4,3 مليون روبل (أكثر من 58 ألف دولار).

وتابعت أن متوسط ​​مساحة الشقق في المباني الجديدة بموسكو انخفض بشكل عام خلال الشهر الماضي بمقدار 0,4 متر مربع.

وذكرت أنه في السابق كانت مساحة أصغر شقة في موسكو تبلغ 9,8 متر مربع.

المصدر: IZ.ru