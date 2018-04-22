موسكو.. عرض "غرفة" للبيع بسعر خيالي!
Sputnik
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تعرض اليوم شقة مكونة من غرفة واحدة للبيع في العاصمة الروسية موسكو، بمساحة 12 مترا مربعا، مقابل مبلغ 14 مليون روبل روسي (225 ألف دولار).
وتقع الشقة في بناء مؤلف من 8 طوابق سكنية، في جادة "نوفي أرباط"، أحد أهم أحياء موسكو.
You-Tube/ Kirsten Dirksen
ويتفرد سوق العقارات في العاصمة بغلائه بالمقارنة مع باقي المدن، كما أن الصعود في أسعار الشقق يجعل من إمكانية الشراء أكثر صعوبة، وخاصة في مركز المدينة، حيث يفوق سعر هذه الشقة 15 ضعف ثمن شقة صغيرة خارج العاصمة.
المصدر: RBTH
قتيبة دعبول
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