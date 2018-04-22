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موسكو.. عرض "غرفة" للبيع بسعر خيالي!

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موسكو.. عرض
Sputnik
شارع "أرباط" في العاصمة موسكو
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تعرض اليوم شقة مكونة من غرفة واحدة للبيع في العاصمة الروسية موسكو، بمساحة 12 مترا مربعا، مقابل مبلغ 14 مليون روبل روسي (225 ألف دولار).

وتقع الشقة في بناء مؤلف من 8 طوابق سكنية، في جادة "نوفي أرباط"، أحد أهم أحياء موسكو.

You-Tube/ Kirsten Dirksen
صورة لشقة: مساحتها 12 متر مربع فقط.

ويتفرد سوق العقارات في العاصمة بغلائه بالمقارنة مع باقي المدن، كما أن الصعود في أسعار الشقق يجعل من إمكانية الشراء أكثر صعوبة، وخاصة في مركز المدينة، حيث يفوق سعر هذه الشقة 15 ضعف ثمن شقة صغيرة خارج العاصمة.

المصدر: RBTH

قتيبة دعبول

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