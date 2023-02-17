اعتقال رجلين احتجزا رهائن في محل لبيع الزهور بموسكو (فيديوهات)

أعلن ممثل خدمات الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو، إطلاق سراح عدد من الرهائن في محل لبيع الزهور في وسط المدينة، حيث احتجز رجل مجهول يحمل سلاحا بائعة الزهور.

وقال: "رجل يحمل جسما يشبه المسدس، أمسك بامرأة تعمل في محل لبيع الزهور بشارع تاغانسكايا.. المهاجم كان في حالة بائسة".

وفي وقت لاحق، أوضح مكتب المدعي العام في موسكو، أن البائعة أمسكها رجلان، أحدهما كان مسلحا بمسدس صاعق، وتم القبض على كليهما.

وفقا لخدمات الطوارئ، كان هناك العديد من الأشخاص الآخرين في المتجر، وتم إطلاق سراحهم جميعا، ولم يصب أحد بأذى، وتم تأكيد هذه المعلومات أيضا في إدارة العاصمة بوزارة الداخلية.

وعرضت لجنة التحقيق الروسية، فيديو يظهر عمل فريق التحقيق في محل بيع الزهور وسط موسكو، ووفقا للفيديو الذي تبلغ مدته 36 ثانية، فإن المحققين والطب الشرعي مع وحدة الكلاب، يعملون في المحل، وهناك عدة أغلفة لعيارات نارية ملقاة على الأرض، ربما بعد إطلاق النار على أحد الرجلين.

المصدر: نوفوستي