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بعد مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. ما نسبة الروس الواثقين ببوتين اليوم؟

أخبار روسيا

بعد مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. ما نسبة الروس الواثقين ببوتين اليوم؟
podolyaka.ru
فلاديمير بوتين
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أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام (فسيوم) أن أكثر من 79٪ من الروس يثقون بفلاديمير بوتين.

يحظى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بثقة 79.1٪ من الروس، ويوافق 76٪ منهم على عمله.

ووفقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجراه المركز فإن 79.1٪ من الروس أعربوا عن ثقتهم المباشرة ببوتين، بينما عارضه 16.7٪ من المشاركين في استطلاع الرأي.

فيما أعرب 76٪ من المواطنين عن موافقتهم على عمل الرئيس، بينما لا يوافق على عليه 14.3٪ من  المشاركين.

يذكر أن استطلاع الرأي أجري في 6–12 فبراير الجاري بمبادرة من مركز "فسيوم – سبوتنيك" الروسي، وذلك بين 1600 مواطن تفوق أعمارهم 18 عاما، وذلك بناء على القائمة الكاملة لأرقام الهاتف المستخدمة في كل مناطق روسيا. ولا يزيد مقدار الخطأ في هذه الحالة عن 1% باحتمالية 95%.

 يذكر أن متوسط مستوى ثقة المواطنين بالرئيس فلاديمير بوتين عام 2022 بلغ 78%. أفاد بذلك مدير عام مركز "فسيوم" الروسي لاستطلاع الرأي العام، فاليري فيودوروف، في 26 ديسمبر الماضي. بينما وافق على عمل بوتين عام 2021، حسب فيودوروف، نحو 60% من المشاركين في استطلاع الرأي.

ويأتي هذاالاستطلاع متزامنا مع مرور عام على بدء العمليةالعسكرية الروسية في اوكرانيا؟

المصدر: نوفوستي

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