 
مباشر

روسيا تدخل قائمة الدول الخمس الأولى جذبا للطلاب الأجانب

أخبار روسيا

روسيا تدخل قائمة الدول الخمس الأولى جذبا للطلاب الأجانب
Sputnik ruslan krivobok
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/urp2

أشارت وسائل إعلام روسية إلى أن روسيا أصبحت من بين أكثر 5 بلدان في العالم استقطابا للطلاب الأجانب.

إقرأ المزيد
موسكو أصبحت من بين أكثر العواصم الكبرى اجتذابا للمبرمجين
موسكو أصبحت من بين أكثر العواصم الكبرى اجتذابا للمبرمجين

وحول الموضوع قال رئيس هيئة التعاون الخارجي والإنساني الدولي في روسيا، يفغيني بريماكوف: "دخلت روسيا قائمة الدول الخمس الأولى من حيث عدد الطلاب الأجانب، أعتقد أن عدد المنح الدراسية الممنوحة من قبل روسيا للطلاب الأجانب سيزداد إلى 30 ألف العام القادم".

وأضاف "هناك إقبال واسع على الدراسة في الاتحاد الروسي من قبل الطلاب الأجانب، وعدد هؤلاء الطلاب آخذ بالازدياد، أعتقد أن عدد المنح الدراسية التي تقدمها روسيا للطلاب الأجانب ستصل إلى 30 ألف منحة سنويا.. وفقا لتقيمات بعض الخبراء فإن روسيا دخلت في قائمة أفضل 5 بلدان يحصل فيها الأجانب على التعليم العالي".

وأشار بريماكوف إلى "أن روسيا وخلال العام الدراسي 2022-2-23 خصصت 23 ألف مقعد دراسي ممول من الحكومة للطلاب الأجانب، من بينهم طلاب من بيلاروس وفيتمام والصين وسوريا وطاجيكستان وأوكرانيا وأوزبكستان ومنغوليا وكازاخستان و وقيرغيزستان.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا