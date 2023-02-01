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موسكو أصبحت من بين أكثر العواصم الكبرى اجتذابا للمبرمجين

العالم الرقمي و Social media

موسكو أصبحت من بين أكثر العواصم الكبرى اجتذابا للمبرمجين
Legion-Media
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أعلنت إدارة تكنولوجيا المعلومات في موسكو أن العاصمة الروسية أصبحت من بين أكثر المدن التي يفضلها المبرمجون والمطورون للعمل.

وحول الموضوع قال رئيس قسم التحليلات في الإدارة، إيفان بوتوريلين: "أجرت إدارتنا دراسة حول أكثر المدن العالمية الكبرى اجتذابا للمبرمجين والمطورين، ودخلت موسكو في المراكز الخمسة الأولى بالنسبة لهذه المدن".

وأشار بوتوريلين إلى أن الدراسة ضمت 12 مدينة كبرى حول العالم، وتمت مقارنة المدن على أساس 47 مؤشرا مختلفا يتعلق بمجالات الحياة والعمل، وتمت في الدرجة الأولى مراعاة المؤشرات التي تؤثر على العمل في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات.

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وتبعا للإحصاءات فإن موسكو احتلت المرتبة الرابعة من بين أكثر 5 مدن عالمية اجتذابا للمطورين، وحصلت على 33.5 نقطة من أصل 47 في تقيمات التصنيف، وشملت المراكز الخمسة الأولى أيضًا سان فرانسيسكو وأوستن وسنغافورة وتل أبيب.

وأشارت الإحصائيات أيضا إلى أن أكثر من 61% من العاملين في مجالات البرمجة في موسكو كانو راضين تماما عن عملهم في المدينة، ونحو 34% راضين جزئيا، ومعظم المبرمجين في المدينة لديهم رضى عام عن رواتبهم وطبيعة عملهم في هذا المجال.

المصدر: فيستي+وكالات روسية

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