مايكروسوفت تمنح أنظمة "ويندوز" ميزات جديدة

أعلنت مايكروسوفت أنها ستضيف ميزات جديدة لأنظمة "ويندوز"، لتصبح هذه الأنظمة اكثر فائدة وعملية للمستخدمين.

وتبعا للمعلومات الممتوفرة فإن مايكروسوفت بدأت باختبار نسخ تجريبية جديدة من أنظمة Windows 11، ومعها سيكون بإمكان المستخدم عرض "عناصر واجهة الاستخدام" بالحجم الكامل للشاشة، ما سيسمح برؤية الكثير من المعلومات في وقت واحد.

كما زوّدت النسخ الاختبارية الجديدة بميزات تساعد مستخدمي الحواسب على تحميل التطبيقات الخارجية، وتشير المصادر إلى أن التطبيقات الخارجية أيضا ستضاف مستقبلا إلى متجر تطبيقات مايكروسوفت ليتمكن المستخدم من تحميلها بسهولة.

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وأشارت مواقع مهتمة بشؤون التقنية إلى أن مايكروسوفت بدأت بطرح تحديث Windows 11 22H2 الإلزامي لمستخدمي الحواسب، والذي سيصحح العديد من الأخطاء البرمجية التي كانت موجودة في إصدار Windows 11 21H2 الذي ظهر خريف العام الماضي.

ونوهت مايكروسوفت إلى أن التحديث الجديد قد لا يتم تحميله تلقائيا في أجهزة بعض المستخدمين كونها لا تتوافق مع برمجيات التحديث، لكن المستخدم يمكنه طلب الدعم التقني عبر خدماتها الرقمية، وفي حال أمكنت معالجة الأمر برمجيا سيتم إرسال التحديث الجديد للمستخدم.

المصدر: ixbit