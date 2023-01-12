مايكروسوفت تتخلى عن إحدى أشهر نسخ "ويندوز"!

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها أوقفت الدعم البرمجي لإحدى أشهر نسخ أنظمة ويندوز، والتي لا يزال يعتمدها الكثيرون حول العالم.

وأشارت الشركة في مدونة لها على الإنترنت إلى "أنها واعتبارا من 10 يناير الجاري أوقفت الدعم التقني عن أنظمة Windows 8.1، وأن الأجهزة التي تعمل بهذه الأنظمة ستستمر بالعمل، لكن مستخدميها لن يحصلوا على الدعم التقني أو التحديثات للبرامج التي توفرها هذه الأنظمة".

وتبعا للشركة فإنه واعتبارا من التاريخ المذكور لم يعد بإمكان مستخدمي أنظمة Windows 8.1 الحصول على التطبيقات المدفوعة من متاجر مايكروسوفت الإلكترونية أو تثبيت تلك التطبيقات في أجهزتهم عبر تلك المتاجر.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت أنظمة Windows 8.1 عام 2013، وأشارت إلى أن هذه الأنظمة أتت لتعالج المشكلات الرئيسية في أنظمة Windows 8، ومع ذلك قررت الشركة دعم المستخدمين بميزات إضافية وأطلقت أنظمة Windows 10 عام 2015، وبعدها أطلقت Windows 11 الذي منح المستخدمين واجهات استخدام عصرية للحواسب، وزودهم بتقنيات لم تتوفر في أنظمة "ويندوز" السابقة.

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ويرى العديد من الخبراء أن مايكروسوفت تسعى لدفع مستخدمي الحواسب لاستعمال إصدارات "ويندوز" الحديثة لتوفير سلاسة أكبر للحواسب في التوافق مع الهواتف والأجهزة المحمولة الذكية الجديدة، وبهدف زيادة حماية بيانات المستخدمين من الاختراق.

المصدر: فيستي