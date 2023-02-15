وفاة مطور صواريخ غراد الروسية

توفي اليوم مهندس الصواريخ الروسي، أناتولي كابشيتس، في مدينة تولا الروسية، عن عمر يناهز الـ 86 عاما.

ولد كابشيتس عام 1936 في العاصمة الأوكرانية كييف، وتخرج من معهد مدينة تولا للهندسة الميكانيكية عام 1959، كما حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم التقنية، وعمل في شركة "سبلاف" العسكرية، وسرعان ما تمت ترقيته من مهندس إلى نائب رئيس قسم التصنيع، وأصبح كبير الباحثين، وتم إنتاج العديد من الأسلحة الروسية تحت إشرافه منها: ذخائر أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة Grad وGrad-1 وUragan وTOS-1 وOgon وBarrage "، وغيرها.

وفي العام 1983 حصل كابشيتس على جائزة الدولة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وفي العام 1997، حصل على لقب المصمم الفخري لروسيا الاتحادية، وفي العام 2005 حصل على جائزة الحكومة الروسية، كما حصل على أكثر من 40 براءة اختراع.

المصدر: تاس