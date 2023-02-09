لافروف: روسيا ستصمد أمام الحرب الأمريكية الهجينة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستصمد أمام الحرب الهجينة التي أطلقتها ضدها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون.

وقال لافروف في برقية التهنئة بمناسبة العيد المهني للدبلوماسيين في روسيا: "هذا العام نحتفل بعيدنا في ظل الحرب الهجينة التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد بلادنا".

وأضاف: "لا شك أن روسيا ستصمد في أوقات المحن القاسية وستتجاوزها حتى تصبح أقوى".

وأشار إلى أن "الحملة المعادية لروسيا طالت الدبلوماسيين بشكل مباشر، والذين يعملون في ظروف طارئة، أحيانا في ظل خطر على صحتهم وحياتهم".

وقال: "سنواصل فعل كل ما هو ضروري لحماية مصالحنا الوطنية وتهيئة الأجواء الخارجية المواتية لتطور روسيا المستدام والارتقاء برفاهية مواطنيها. كرامة روسيا ومواطنيها لم تكن أبدا موضعا لأي نوع من التسويات".

المصدر: نوفوستي