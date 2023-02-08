بوتين: روسيا بحاجة للارتقاء إلى مستوى جديد في تكنولوجيا المعلومات والصناعة في أسرع وقت

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا بحاجة للارتقاء تقنيا في المجالات الحيوية الهامة والضرورية إلى مستوى جديد، في مختلف المجالات لا سيما تكنولوجيا المعلومات والصناعة.

وقال الرئيس بوتين يوم الأربعاء خلال مراسم تسليم جوائز العلوم والابتكار لعام 2022 للعلماء الشباب: "في فترة قصيرة من الزمن، سيتعين على روسيا الارتقاء بتقنياتها إلى مستوى جديد في مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والنقل وتطوير الأدوية وغيرها من المجالات المهمة للبلاد من أجل ضمان السيادة التكنولوجية والاستقلال في القدرة على إنتاج أي منتج ذات أهمية حاسمة بالنسبة لنا".

وأضاف رئيس الدولة أنه من الضروري العمل في هذا الاتجاه بشكل استباقي وهذا يتطلب الانخراط بشكل حثيث في تطوير حلول فريدة والمنافسة عالميا، في مجالات الطب والبيئة والطاقة والزراعة والصناعة والأمن.

وأضاف الرئيس "وهنا يستوجب التصرف بشكل غير نمطي، لنكون روادا في الطليعة، ونحن لدنيا الأساس اللازم لذلك، وهي التقاليد العلمية الراسخة، والإرث الذي ورثه لنا أسلافنا.

المصدر: تاس