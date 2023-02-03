زاخاروفا: شولتس مضطر للتبرؤ من الانفجارات التي لحقت بأنابيب "التيار الشمالي"

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المستشار الألماني أولاف شولتس مضطر للتبرؤ من إخفاء برلين لبيانات تتعلق بانفجارات خط أنابيب "التيار الشمالي".

ونُشر تعليق زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أشارت فيه إلى أن المرء يخرج بانطباع مفاده بأن السلطات الألمانية لديها ما تخفيه فيما يتعلق بتلك الانفجارات.

ووصفت زاخاروفا بيان شولتس بتاريخ 2 فبراير بأنه "تظاهري"، وأردفت: "في الواقع، عليه بالفعل أن يقدم الأعذار".

الجدير بالذكر أن شولتس، قال في وقت سابق، إن الجانب الألماني لم يكن ينوي التكهن بالهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" و"السيل الجنوبي-2"، واعدا بانه سيتحدث عن هذا الأمر بمجرد ظهور "أدلّة موثوقة" على حد قوله.

وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة "تايمز" أن الخبراء الألمان الذين يحقّقون في انفجارات خطوط أنابيب الغاز يعترفون بأنّه من الممكن أن تكون قد نفذتها إحدى الدول الغربية.

المصدر: RT