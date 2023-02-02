مصرع 6 أشخاص بحريق في كبائن البناء في سيفاستوبول

أفادت خدمة الطوارئ بمدينة سيفاستوبول بمصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين بجروح في حريق اندلع في كبائن البناء في منطقة بالاكلافسكي بالمدينة.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الخدمة: "اندلع حريق في كبائن البناء في شارع نفطيانايا".

وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحرق على مساحة حوالي 200 متر مربع، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.

ومن المفترض أن كل الضحايا والجرحى هم عمال شاركوا في بناء طريق "تافريدا" السريع.

المصدر: نوفوستي + NTV