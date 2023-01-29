100 مليون روبل.. جائزة اليانصيب الكبرى من نصيب أحد سكان بطرسبرغ

فاز أحد سكان مدينة بطرسبرغ الروسية بالجائرة الكبرى في يانصيب "حلم المليون" البالغة 100 مليون روبل، وكان الفائز الثاني بهذه الجائرة خلال شهر واحد، للمرة الأولى بتاريخ هذا اليانصيب.

ففي الأول من يناير الذي يصادف بداية العام الجديد كان الفوز بالجائرة الكبرى البالغة 100 مليون روبل، من نصيب تذكرة محظوظة بيعت في إحدى ضواحي موسكو.

وفي 29 يناير، خلال سحب يانصيب "حلم المليون"، تحقق حلم أحد سكان سانت بطرسبرغ بالفوز بالجائرة الكبرى"، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربح الجائزة الكبرى مرتين خلال شهر واحد.

وأشار مكتب الخدمة الصحفية التابع لشركة اليانصيب إن الفائز لم يتقدم بعد للحصول على جائزة، وأن الجميع في مركز اليانصيب، بانتظاره بفارغ الصبر..

يانصيب حلم المليون تم إطلاقه في أكتوبر 2022، ومنذ بدء الإطلاق، ظهر في روسيا 374 مليونيرا جديدا، وتجاوزت المبالغ الإجمالية لمكاسب المشاركين 1.5 مليار روبل.

100 مليون روبل تعادل تقريبا 1.5 مليون دولار

المصدر: ريا نوفوستي