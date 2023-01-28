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مدفيديف: وزيرة الخارجية الألمانية حمقاء مفيدة

أخبار روسيا

مدفيديف: وزيرة الخارجية الألمانية حمقاء مفيدة
Globallookpress
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك بالحمقاء المفيدة، بعد تصريحها بأن أوروبا في حالة "حرب مع روسيا".

وكتب مدفيديف على "تويتر": "نحن في حرب ضد روسيا، وليس ضد بعضنا... أليس جيدا أن تكون وزيرة الخارجية الألمانية حمقاء تامة ومفيدة بهذا الشكل؟".

وارتفعت أصوات الألمان المطالبين باستقالة بوربوك بعد تصريحها الأخير حول أن أوروبا "تخوض حربا مباشرة مع روسيا"، فيما يتفادى التصريحات من هذا القبيل قادة الغرب بعمومهم ويؤكدون أنهم "يدأبون فقط على دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها".

المصدر: نوفوستي

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