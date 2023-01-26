 
مباشر

مفوضة حقوق الإنسان الروسية تبحث تبادل الجرحى مع نظيرها الأوكراني

أخبار روسيا

مفوضة حقوق الإنسان الروسية تبحث تبادل الجرحى مع نظيرها الأوكراني
Sputnik Russia's Human Rights Commissioner's Office
لقاء مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا مع نظيرها الأوكراني دميتري لوبينيتس والوسطاء الأتراك يوم 11 يناير 2023
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/umw6

بحثت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا مع نظيرها الأوكراني دميتري لوبينيتس تبادل الأسرى الجرحى بين الجانبين.

وأشارت موسكالكوفا يوم الخميس، إلى أن اللقاء الذي عقد عبر الفيديو، جرى بمشاركة المفوض التركي شريف مالكوتش.

إقرأ المزيد
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تلتقي نظيرها الأوكراني
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تلتقي نظيرها الأوكراني

وأضافت في منشور على حسابها في "تلغرام"، أنه "مع استمرار المضي قدما بهذا الاتجاه، اتفقنا على المساعدة في تبادل القوائم بأسماء الجرحى بحالة خطيرة، والخاضعين للإعادة إلى الوطن، ومساعدة الأجهزة ذات الشأن في إعادة المواطنين الخاضعين للترحيل".

وأكدت أن العمل مع المفوض الأوكراني سمح بحل الكثير من القضايا،بما فيها إعادة توحيد العائلات وتحديد قوائم المفقودين من الجانبين والمساعدة في تبادل الأسرى وإعادة المدنيين المحتجزين لدى الطرفين إلى الوطن.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا