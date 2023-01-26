مفوضة حقوق الإنسان الروسية تبحث تبادل الجرحى مع نظيرها الأوكراني

بحثت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا مع نظيرها الأوكراني دميتري لوبينيتس تبادل الأسرى الجرحى بين الجانبين.

وأشارت موسكالكوفا يوم الخميس، إلى أن اللقاء الذي عقد عبر الفيديو، جرى بمشاركة المفوض التركي شريف مالكوتش.

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وأضافت في منشور على حسابها في "تلغرام"، أنه "مع استمرار المضي قدما بهذا الاتجاه، اتفقنا على المساعدة في تبادل القوائم بأسماء الجرحى بحالة خطيرة، والخاضعين للإعادة إلى الوطن، ومساعدة الأجهزة ذات الشأن في إعادة المواطنين الخاضعين للترحيل".

وأكدت أن العمل مع المفوض الأوكراني سمح بحل الكثير من القضايا،بما فيها إعادة توحيد العائلات وتحديد قوائم المفقودين من الجانبين والمساعدة في تبادل الأسرى وإعادة المدنيين المحتجزين لدى الطرفين إلى الوطن.

المصدر: نوفوستي