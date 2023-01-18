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"الأزمة الأوكرانية" على طاولة لافروف والصليب الأحمر الدولي في موسكو 20 الجاري

أخبار روسيا

Globallookpress
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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يجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الجمعة المقبل محادثات مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، ستركّز على الجانب الإنساني للأزمة الأوكرانية.

هذا وتحط الرئيسة الجديدة سبولياريتش، رحالها يوم 20 الجاري في العاصمة موسكو، في أول زيارة لها منذ توليها منصبها، وبعد زيارتها أوكرانيا الشهر الماضي.

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وقال بيان وزارة الخارجية الروسية: "ستلتقي سبولياريتش أيضا خلال هذه الزيارة، بممثلين عن العديد من الإدارات الروسية الأخرى، ونحن عازمون على تعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

في المقابل، قال بيان "الصليب الأحمر": "تزور رئيسة اللّجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش موسكو هذا الأسبوع لمناقشة المخاوف الإنسانية العاجلة مع مسؤولين حكوميين والصليب الأحمر الروسي".

وأضاف البيان أن مسألتَي الحاجات الإنسانية العاجلة وأسرى الحرب ستكونان "في قلب" زيارة سبولياريتش التي تلي مهمة قامت بها في أوكرانيا في ديسمبر.

المصدر: نوفوستي - أ ف ب

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