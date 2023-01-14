مفوضة حقوق الإنسان الروسية تؤكد حتمية محاكمة نازيي كييف

دعت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، نظيرها الأوكراني والأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى مطالبة سلطات كييف بمنع تعذيب الأسرى.

وكتبت موسكالكوفا على "تيلغرام": "أدعو مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطالبة الجانب الأوكراني بالالتزام باتفاقية جنيف لعام 1949، التي تحظر التعذيب والعنف وانتقاص الكرامة الإنسانية لأسرى الحرب".

وأضافت أن أقارب الجنود الروس الأسرى أطلعوها على مشاهد أرسلها إليهم نازيو كييف لتعذيب الأسرى وإساءة معاملتهم، ويطالبون ذويهم بدفع فديتهم.

وقالت: "من حسابات مجهولة، يعرض أشخاص مجهولو الهوية على أمهات الأسرى كيف يهينون ويعذبون أبناءهن ويهددون بقتلهم إن لم تدفع لهم فدية مقابل إطلاق سراحهم... هذا دليل إضافي سيؤخذ به عند محاكمة مرتكبي الجرائم النازية".

المصدر: نوفوستي