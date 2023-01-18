العثور على 50 فقمة نافقة على سواحل قزوين في داغستان الروسية

عثر خبراء البيئة في جمهورية داغستان الروسية مؤخرا على أكثر من 50 فقمة نافقة على ساحل مدينة محج قلعة المطلة على بحر قزوين.

وقال رئيس مركز حماية البيئة في بحر قزوين زاور غابيزوف: "بدأ بحر قزوين مجددا في رمي جثث الفقم إلى الشاطئ، وسجلنا خلال أيام نفوق أكثر من 50 فقمة على الشاطئ ولا نعرف متى ماتت، لكن كلها اكتشفت منذ بضعة أيام".

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يذكر أن أكثر من 2500 فقمة ميتة تم العثور عليها مطلع ديسمبر الماضي في بحر قزوين.

وتتم دراسة مشكلة نفوق فقم بحر قزوين في معهد "سيفيرتسيف" للبيئة والتنمية ومعهد الثروة السمكية لعموم روسيا.

وأعلنت لجنة تطور المجتمع المدني وحقوق الإنسان لدى الرئيس الروسي عن فرض رقباتها على ظاهرة النفوق الجماعي لفقم بحر قزوين.

يذكر أن فقمة بحر قزوين هي حيوان ثديي وحيد يعيش في بحر قزوين حصرا.

ووصفها الاتحاد الدولي عام 2008 بحيوان مهدّد بالانقراض، وتبنت داغستان روسيا برنامجا خاصا للحفاظ عليها، وتم إدراجها على الكتاب الأحمر الروسي للحيوانات المحميّة.

المصدر: تاس