داغستان.. نفوق 2500 فقمة بشكل جماعي

أعلنت وسائل الإعلام أن الجهات المختصة في العاصمة الداغستانية تعمل على إزالة حيوانات الفقمة (عجول البحر)* التي نفقت بشكل جماعي على سواحل بحر قزوين مؤخرا.

وقالت الخدمة الصحفية لمكتب رئيس بلدية العاصمة الداغستانية:"يجري العمل على جمع وترحيل جثث فقمات بحر قزوين التي وجدت نافقة بشكل جماعي على سواحل العاصمة، وتشارك في هذه العملية فرق مختصة ومتطوعون من جميع أنحاء البلاد".

ومن جهتها أشارت وكالة "تاس" الروسية في صفحتها على "تليغرام" إلى أن عدد الفقمات التي وجدت نافقة على سواحل بحر قزوين قد زاد عن 2500 فقمة.

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وفي الرابع من ديسمبر الجاري تداولت وسائل الإعلام وصفحات الإنترنت فيديوهات صادمة رصدت نفوق مئات الفقمات على سواحل بحر قزوين قرب داغستان، وأشارت وزارة الموارد الطبيعية الروسية حينها إلى "أن الموت الجماعي لحيوانات الفقمة في داغستان، يعود إلى أسباب وعوامل طبيعية ولا يمكن أن يؤثر بشكل حاسم على عدد هذه الحيوانات".

وذكرت الوزارة "أنه تم خلال تشريح جثث الحيوانات النافقة جمع كمية كبيرة من العينات، وإجراء تحليل بكتيري مفصل، ودراسات فيروسية، بما في ذلك دراسة الأنسجة للتأكد من وجود فيروس كوفيد-19. وتم إرسال المواد إلى المختبرات في موسكو وأستراخان. في الوقت نفسه ، لم يتم تأكيد فرضية تسمم الفقمة بالمعادن الثقيلة أو مبيدات الآفات".

* فقمة المرفأ (الاسم العلمي: Phoca vitulina)، والمعروفة أيضًا باسم الفقمة الشائعة

المصدر: وكالات روسية