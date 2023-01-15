روسيا.. مصرع امرأة مع 3 أطفال في حريق بمقاطعة أومسك

قالت النيابة العامة الإقليمية بمقاطعة أومسك في روسيا، إن امرأة وثلاثة أطفال (في سن عامين و7و9 سنوات) لقوا حتفهم جراء حريق في منزل خاص في منطقة بافلوغرادسكي بمقاطعة أومسك.

وأشارت النيابة العامة في بيانها، إلى أن الحريق اندلع صباح اليوم الأحد في قرية بيلوأوسوفكا.

وأضاف البيان: "كانت هناك امرأة مع ثلاثة أطفال في المنزل. تم تأكيد المعلومات حول وفاتهم".

وتعمل في مكان الحادث لجنة تحقيق من النيابة العامة والهيئات الحكومية ذات العلاقة.

كما اندلع حريق كبير في سوق شعبية في مدينة كينيل بمقاطعة سامارا، وتم استدعاء قطاري إطفاء لإخماده.

وقالت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية: "في الساعة 02.33 (بتوقيت موسكو) تلقى مركز الإطفاء في مدينة كينيل بمقاطعة سامارا، إشارة باندلاع حريق في سوق للمواد الغذائية بالقرب من محطة السكة الحديد. وانتشرت النيران في الأجنحة التجارية على مساحة 900 متر مربع، ثم توسعت مساحة الحريق لتبلغ 1,5 ألف متر مربع".

وذكرت المديرية أن 34 سيارة إطفاء مع 93 عنصرا تعمل في إخماد الحريق. وتم كذلك استدعاء قطاري إطفاء للمساعدة في إطفاء النيران.

وأكدت المديرية أنها لم تتلق بعد أية أنباء، عن وقوع إصابات بشرية بسبب الحريق.

المصدر: نوفوستي