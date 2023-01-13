بوتين يودّع أول رئيس لبشكيريا (فيديو)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة أوفا عاصمة بشكيريا لحضور مراسم وداع الرئيس الأول للجمهورية مرتضى رحيموف، وقام بوضع إكليل الزهور في ذكرى الرئيس الراحل.

وتوفي رحيموف 11 يناير الجاري عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض، ويقام الوداع في قاعة الحفلات الموسيقية الحكومية "بشكورتوستان".

وقد قاد مرتضى رحيموف بشكيريا لمدة 20 عاما، حيث كان رئيس المجلس الأعلى لجمهورية بشكيريا السوفيتية الاشتراكية في الفترة من عام 1990-1993، وفي عام 1993 انتخب كأول رئيس للجمهورية، وتقاعد عام 2010.

المصدر: نوفوستي