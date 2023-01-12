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ماتفينكو: روسيا دولة خالية من أي نقاط ضعف رغم تكالب الغرب عليها

أخبار روسيا

ماتفينكو: روسيا دولة خالية من أي نقاط ضعف رغم تكالب الغرب عليها
Globallookpress Federation Council of Russia
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أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، أن روسيا تمكّنت من بناء دولة اتحادية خالية من أي نقاط ضعف.

وقالت ماتفينكو: "روسيا دولة فيدرالية، وبالتالي فإن الاستقرار والتوازن في العلاقات بين المركز والأقاليم قضية أساسية بالنسبة لنا. لقد نجحنا في بناء دولة فيدرالية خالية من أي نقاط ضعف".

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وأشارت إلى أن المهمة الدائمة هي "تطوير الفيدرالية الروسية، والتفاعل مع رئيس روسيا الاتحادية، ومؤسسات وهياكل السلطتين التنفيذية والقضائية الفيدرالية".

وأكدت أهمية ذلك في العالم المتغير اليوم وفي ظروف "الاضطرابات في العلاقات الدولية".

وأضافت: "هناك حقيقة لا جدال فيها وهي أنه حتى في ظل الظروف الحالية الاقتصادية والسياسية والأمنية الحالية، والضغوط الإعلامية الشديدة علينا من الغرب، فإن المجتمع الروسي ووحدة البلاد لا تواجه أي تهديد".

المصدر: نوفوستي

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